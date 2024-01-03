AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şeklide: Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Artık adaylarımızın isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk bölümünü bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken açıklanacak.

15 Aralıktaki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçim beyannamemizi de açıklayacak. Yerel yönetim konusunda söyleyeceğimiz çok şey var. 20 yıldır yaptığımız çok şey var. Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıya imza atması için görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için demek oluyor ki sonuç çıkmış değil. Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli ihtiyaç oldukça gerçekleşiyor. İhtiyaç halinde yapılan, verimli görüşmeler gerçekleştirilen temas oluyor.