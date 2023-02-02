Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 26 Ocak’ta Meclis’teki son yoklamaya katılmadığı için ‘hakkını helal etmediği’ AK Partili milletvekili sayısının 92 olduğu öğrenildi. Milletvekilleri arasında Bursa’dan 3 isim olduğu konuşuluyor. İşte o isimler…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şuan mecliste görüşülen önemli yasa görüşmelerine katılmayan milletvekillerine ilişkin grup toplantısında sert sözler sarf etmişti. Başkan Erdoğan, “Grubumuzun toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kesesinden maaşı veriyor. Milletvekili arkadaşlarımız bu maaşla görevi yapıyor. Genel kurulda yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını size helal etmez. Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır. Bunu da böyle bilin” demişti.

Bu açıklamaların ardından bu isimlerin kimler olduğuna yönelik araştırma yapıldı. Kamuoyuna sızan bilgiler arasında AK Parti’de Bursa’dan 3, toplamda ise 92 milletvekilinin ismi yer alıyor. Bursa’da ismi geçen milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık ve Mustafa Esgin olurken, bu isimlerden Eski Bakan Efkan Ala’nın parti çalışmaları kapsamında yurtdışında olduğundan dolayı görüşmelere katılmadığı konuşuluyor.

Diğer 2 isim ise mazeret belirtip, belirtmedikleri bilinmiyor.

Bu arada ismi yayınlanan 92 kişi arasında eski Başbakan Binali Yıldırım ve eski bakanlarda yer alırken, bunlardan bir çoğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer aldığından yoklama kaçağı statüsünde değerlendirilmediği tahmin ediliyor.

Diken haber sitesinde yayınlanan o isimlerin tam listesi;