Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.

Komisyonda CHP milletvekilleri, 'Staj ve çıraklık mağdurlarının olmadığı EYT eksik kaldı', 'Staj ve çıraklık SGK başlangıç sayılsın' yazılı dövizler açtı. 4 maddeden oluşan kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi, süreç içeresinde de yaklaşık 5 milyon kişinin EYT düzenlemesinden faydalanması bekleniyor. 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi.

"BAŞKA BİR ŞART İLAVE ETMEK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

AK Parti'li Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok.

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti: "Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

"YAŞ ŞARTINI KALDIRIYORUZ"

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."