Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Varank, İnegöl’de Atatürk anıtında miting gerçekleştirdi. İnegöllülerin yoğun katılım gösterdiği mitingde Varank, İnegöl’e yeni stat söz verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Varank, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında, İnegöllü iş adamları ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Varank, işadamlarının sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ardından Anıt önünde miting alanına yerli otomobil TOGG ile geçen Bakan Varank’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, AK Parti Bursa Milletvekili adayları Ayhan Salman ve Asuman Akçay Sakallı ile MHP Milletvekili adayı Bilal Doğan eşlik etti.

BİZİM AZİZ MİLLETİMİZ KİRLİ PAZARLIKLARA İZİN VERMEZ

Seçim otobüsünden İnegöllülere seslenen Bakan Varank, “Bizi engellemeye çalışanlara aldırış etmedik. Onlara kulak verseydik, icraat yapamazdık. Türkiye’nin otomobili burada yapamazsınız dediler. 177 bin araç sipariş verildi. Bu araç İtalya’da üretiliyor diyorlar. İtalyanlar ne diyor? Biz yapmadık Türkler yaptı diyor. Karşımızda çok cahil bir muhalefet var. Gemlik’i İtalya’da zannediyorlar. 14 Mayıs akşamı hepsini öğrenecekler. İş bilenin kılıç kuşanın. Bunların aklına uysaydık, Bursa’da Şehir Hastanesi olmazdı, otobanlar olmazdı. İnegöl’de ki fabrikalar olmazdı. Bize alternatif olduklarını iddia edenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın alternatifi olduklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın alternatifi olmaz. Eskiden koalisyonlar vardı. Gençler hatırlamaz ama o dönem kirli pazarlıklar vardı. Biz o dönem çok çektik. Bu ülkede her gün krizlerle boğuştu. Bu koalisyon masasının ortağı Meral Akşener ülkenin en mutlu dönemi koalisyon zamanında olduğunu söylüyorlar. Biz Kılıçdaroğlu’nun SGK Başkanı olduğu döneminde biliyorduk. O dönemlerde terör vardı. Sen o zaman İçişleri Bakanlığı yapıyordun, sırça köşklerde yaşıyordun. Şuanda terör örgütleriyle pazarlıklar yapıyorlar. Teröristleri dışarı çıkaracaklarını söylüyorlar, Aponun tecridini bitireceğiz diyorlar. Siz teröristlerle kucak kucağısınız, pazarlık yapıyorsunuz. Teröristler 14 Mayıs’tan sonra hapishanelerden çıkacağız diyor. Bizim aziz milletimiz kirli pazarlıklara izin vermez. 14 Mayıs’ta bu terör örgütleri kimi destekliyorsa onların karşısında durmamız lazım. 14 Mayıs’tan sonra FETÖ’cüler Türkiye’ye döneceğim diyor. Fetöcülerin yeşermesine müsaade etmezsiniz dimi. Ülkemizin kader seçiminde çok dikkatli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Hepimizin telefonları var dimi o rehberimizdeki her bir arkadaşımızı arayacağız, bu seçimde lakin deme terör örgütlerini çöpe göndereceğiz.”

BAKAN’DAN STAT SÖZÜ

“Ben buraya çok defalar buraya geldim. Bu ilçeye neler kazandıracağız onları konuştuk, onları hayata geçireceğiz. Bu ilçedeki gençlerimiz çok başarılılar. Belediyemiz ile birlikte bilim İnegöl sözü gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyük stadyum beklentisi var. İnşallah stadyum ile ilgili olarak Gençlik Spor Bakanımız ile konuşacağız. Sosyal konut ihtiyacı var, onu da konuşacağız. Bu ilçeye hizmet edeceğiz.”

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