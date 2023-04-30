AK Parti Artuklu Seçim Koordinasyon Merkezi coşkulu bir kalabalıkla açıldı. AK Parti Artuklu İlçe Teşkilatı, Ravza caddesinde Seçim Koordinasyon merkezini törenle açtı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Açılışa önceki dönem İçişleri bakanlarından Muammer Güler, Ak Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Ak Parti Milletvekilleri Adayları, M. Akif Nuhoğlu, Faruk Kılıç, Mehmet Samsa, Ak Parti il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

Önceki dönem İçişleri Bakanı Muammer Güler, yaptığı açılış konuşmada şunları ifade etti, “14 Mayıs’ta Türkiye’nin geleceğinin kararını vereceğiz” Bir tarafta Cumhurun İttifakı, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için 20 yıl gayret eden dünyanın liderini ve Türkiye’nin geleceğini seçeceklerini ifade etti.

Artuklu İlçesi Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Ak Parti Mardin 2.ci sıra adayı Dr. Muhammed Adak ise, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Adak,” Mardin gerçekten hizmete aç bir memleket ne kadar hizmet edilirse o kadar azdır. Bu göreve gelirsek inşallah yarım kalan projeleri tamamlamak için yeni projeler üretmek için söz veriyorum.Örnegin GAP projesi Mardin için önemli,çevre yolu Mardin için önemli turizm Mardin için Önemlidir.Bunların takipçisi olacağım.Bunun için söz veriyorum"dedi.

Mardin'e Vefa borcu olduğunu ifade eden Adak, şunları söyledi."Biz bu amaçla yola çıktım. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile Kadim kentimizde hizmet için aday oldum. Babamdan aldığım hizmet bayrağını devam ettirmek için bu yola başvurdum. Mardin’e Tarım, Sanayi ve Turizm alanında önemli projeler üretmek için mücadele edeceğim. Tarihi kentimizi hak ettiği yere taşıyacağız.

Halkımızla gönül bağımız var. Buna laik olmak için mücadele edeceğim. Bütün Mardin halkını yürekten kucaklıyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan önceki dönem İçişleri Bakanımız Sn. Muammer Güler beyefendiye Milletvekili adaylarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, İl ve ilçe başkanımıza, il teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey Mardin için, Her şey ülkemiz için. 14 Mayıs’ta yeni bir gelecek için Mardin halkının desteğini bekliyoruz.”dedi.

Açılışa katılan Ak Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Ak Parti Milletvekilleri Adayları, M. Akif Nuhoğlu, Faruk Kılıç ve Mehmet Samsa birer konuşma yaparak, vatandaşlardan destek istedi.