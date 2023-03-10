AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti. Toplantı sonrası Binali Yıldırım ile Fatih Erbakan kameraların karşısına geçti.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım ile Fatih Erbakan bir açıklama yaptı.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." dedi.