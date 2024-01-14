Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehitler için helva dağıttı.

Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK tarafından şehit düşen askerler için Kayıboyu Camii’nde helva dağıttı. Yatsı namazı sonrası cami önünde dağıtılan helvayı AK Parti teşkilatı vatandaşlara ikram etti. Başkan Yıldırım yaptığı konuşmada, ‘’Bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Allah yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul eylesin’’ ifadelerini kullandı.