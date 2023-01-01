

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yeni yıl ile alakalı açıklama yaptı. Durmuş, "Kıymetli Hemşehrilerim, aziz İnegöllüler,

Geride bıraktığımız bir takvim yılının ardından ulaştığımız 2023 yılı bir yıl olmaktan öte Cumhuriyetimizin bir asrını simgelerken Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı ve "Büyük Türkiye" yolculuğu için mihenk taşı niteliğindedir.

2022 yılı süper güçleri karşı karşıya getiren, yeni “dünya savaşı “ senaryolarının gündemden düşmeği, enerji ve gıda krizleri gibi felaket söylemlerinin güncel hayatımıza girmeye başladığı bir yıl olarak hafızalara kazınacak olsa da, güçlü lideri öncülüğünde küresel sorunlara sorun çözücü olan aziz Türk Milletinin ve Devleti’nin de hatırlanacağı bir yıl olarak tarihteki yerini alacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki yüzyılda dünya arenasında alacağı rolün ipuçlarının yadsınamaz bir şekilde görüldüğü 2022 yılında ülkemiz için savunma sanayi başta olmak üzere, ihracat ve üretim yılı olmuş, enerji alanındaki dev yatırımlar ile yeni yüzyılın “Türkiye Yüzyılı “ olacağına inancımızı perçinlemiştir.

İçinden çıkılmaz hale gelen, bırakın çözüm üretmeyi, sorun yumaklarına dolanan, yuvarlak masada küçük hesaplar ile ülke yönetme iddiasında olanların, hezimete uğrayacağı, liderinin izinde tam bir inançla yürüyen AK Kadroların yine milleti ile kol kola yürüyeceği 2023 yılında, bizler yine yeni hedeflere yürümeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz.

Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde siz değerli hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik eder, sağlık ve esenlik içerisinde geçirecekleri hayırlı seneler dilerim." dedi.