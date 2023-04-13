Bilecik’ten AK Partili belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen 14 Mayıs Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara’ya gitti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Başkan Suer katıldığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Sonuna kadar AK Partimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Türkiye yüzyılı için doğru zaman doğru adam. Bu seçimde milletvekili adaylarımızla ve cumhurbaşkanımızla aynı doğrultuda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bilecik milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.