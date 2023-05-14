Bilecik’te AK Partili belediye başkanları ilçelerinde kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullandı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Oy kullandıktan sonra dışarıda İHA muhabirine röportaj veren Başkan Yaman, “Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Anneler Günü biliyorsunuz. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere daha sonra annemin, eşimin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.