AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP dışında ittifak yapılmayacağını belirten Yavuz, ayrıca anket sonuçlarıyla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim takviminin planlandığı gibi işlediğini belirtti. Aday açıklama sürecinde herhangi bir gecikme olmadığını ifade eden Yavuz, 2019 seçimlerindeki takvimle kıyaslandığında herhangi bir sapma olmadığını vurguladı.

Aday açıklama tarihine de değinen Yavuz, Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adaylarının açıklanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak programda ise kalan büyükşehir ve illerin tamamını, ayrıca seçim beyannamesini açıklayacağını belirtti. Bu açıklama ile birlikte 7 ve 15 Ocak'ta ilçe adaylarının açıklanmayacağını ifade etti.

Yavuz ayrıca, MHP dışında başka bir parti ile ittifak yapılmayacağını belirterek, anket sonuçlarına da değindi. İstanbul'da seçim yarışında olan İmamoğlu'nun oy kaybettiğini iddia etti.

"Toplantılarımız var. Bakın anlaşırsınız veya anlaşamazsınız, Cumhur İttifakı kapsamındaki partilerle biz istişare halindeyiz. Ne kadarıyla anlaşırız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız, bu başka bir konu. Mesela geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden girmişti ama Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de bizim listelerden girmesini arzu etmiştik. Yani çok açık ve net söyleyelim bunu. Daha doğrusu ne olduğunu düşündük ara ara ama arkadaşlarımız, muhataplarımız öylesinin daha iyi olacağını düşündüler. Biz de saygı gösterdik. Yani sonuçta geçen dönem de her şey bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz muhataplarımızla istişare ederek, karşılıklı konuları konuşarak bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz.

MHP'yle meclis üyeliği hariç, orada da ilkeleri koyduk, orada da bir sorun yok. Biz MHP'yle uzun uzun müzakereler yaptık. Masaya ilk oturduğumuz anda bakış açımızı şu şekilde koyduk. Tek tek AK Parti'nin ve MHP'nin karından daha önde Cumhur İttifakı'nın karını hesap ederek çalışmaları yürüteceğiz. 13 toplantı yaptık, ilkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz.

Meclis üyelerini şimdi yapacağız ama bir farkla, onu şimdi söylüyorum. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz, bu belki şu ana kadar ortaya konmadı. Bakın büyükşehirlerde il genel meclisi yok. 51 ilin tamamında il genel meclisi var ve bunların tamamında AK Parti'yle MHP ayrı ayrı girecek.

Elbette muhataplarımız belediye, il, ilçe, belde, meclis üyeliği de talep edecek, doğru. Bunun en doğrusu nedir, bizim açımızdan ne gözüküyor? Biz de ona ilişkin bir şey koyacağız masaya ve nihai kararı öyle vereceğiz. Şu anda bunlar konuşuluyor. Ne talep ediliyor, ne verilebilir, ne verilmeyebilir, en doğrusu ne olabilir partilerin menfaati açısından. Onlar müzakere ediliyor. MHP hariç hiçbir parti ile nihai karara vardığımız bir noktada değiliz. HÜDA PAR'da aldığımız mesafe biraz daha ileri bir mesafe ama bitmiş bir müzakere yok. Evet HÜDA PAR, bazı yerlerde ayrı girmeyi uygun görüyor. Öyle görüyorsa öyle olsun tabii diyecek bir şey yok. "

OYU DÜŞÜYOR

Başkent Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen anketler, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan süreçte önemli ipuçları sunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranındaki belirgin bir düşüşü ortaya koydu. Yavuz, yapılan ölçümlerle birlikte İstanbul'daki her seçimde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının istikrarlı bir şekilde azaldığını vurgulayarak, bu düşüşün Ankara'da da benzer bir trend gösterdiğini belirtti.

Yavuz, İstanbul'daki düşüşün özellikle daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Bu durum, zamanın AK Parti'nin lehine işlediğini gösteriyor. Ankara ve İstanbul'da seçim zaferi elde edeceğimize olan inancımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Analizlere göre, İstanbul ve Ankara'da yapılan ankette zaman içinde AK Parti'nin oy oranlarında artış yaşandığına işaret eden Yavuz, gelecekteki seçimlerde bu eğilimin devam edeceğini öngördü.