AK Parti Mardin milletvekili Faruk Kılıç Mardin programları kapsamında, Kızıltepe ilçe merkezi dahil olmak üzere bir çok kısal mahallede programlar düzenledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İlçe Başkanı Bülent Şahin AK Parti teşkilatından oluşan heyet, Kızıltepe İlçesi’nde yapımı devam eden 150 yataklı ek hastane hizmet binasının inşaat alanında yaptıkları incelemelerin ardından Kızıltepe’de faaliyet gösteren taksici esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerine yönelik hasbihalde bulundular. Daha sonra taziye ziyaretlerinde bulunmak ve bölgenin hatırı sayılı bazı insanlarıyla bir araya gelmek üzere Çetinler, Elmalı, Fesleğen Mahalleleri’ ne ziyaretler gerçekleştirdiler.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç gerçekleştirilen programa ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Meclis gündeminin yoğunluğunun azalmasının ardından Mardin’de ki programlarımızı devam ettirmek üzere teşkilatlarımızla birlikte il, ilçe ve mahallelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu bazen bir kanaat önderi olabiliyor, bazen bir taksici esnafı, bazen de yaşlı bir amcamız olabiliyor. Önemli olan Mardin’in her bir metrekaresini ziyaret edebilmek, her bir insanımıza ulaşabilmektir. Bizleri bu önemli göreve layık gören her vatandaşımızın yanında derdiyle, sorunuyla hemhal olmak boynumuzun borcudur. Bu minvalde Kızıltepemizin vefalı taksici esnafıyla bir araya gelerek olası bazı sorunlarını dinleyerek çözümü noktasından elimizden gelen her çabayı sarfedeceğiz. Bölgemizin bazı kanaat önderlerini ziyaret ettik. Kendileriyle yaptığımız söyleşide ilçemizin tarımdan elektriğine, suyuna kadar olan her konuyu masaya yatırmaya çalıştık. Bölgemizin ihtiyacı olan her konuyu derinlemesine inceleyerek yöre halkımızın huzur ve refahı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağız.” Dedi.