AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının pekişmesine vesile olan bayramlar bizleri birbirimize daha çok bağlamaktadır. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, barışın ve kardeşliğin yoğun bir biçimde yaşandığı nadide günlerimizden biri olan Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın verdiği mutluluk ve heyecanı hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas’ın Kurban Bayramı mesajında, “Birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının pekişmesine vesile olan bayramlar bizleri birbirimize daha çok bağlamaktadır. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, barışın ve kardeşliğin yoğun bir biçimde yaşandığı nadide günlerimizden biri olan Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın verdiği mutluluk ve heyecanı hep birlikte yaşamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, aynı zamanda tüm İslam alemi için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verildi.