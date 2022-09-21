AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un dedesi Şükrü Ak, kazada ağır yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan AK Parti İnegöl İlçe Başkanının dedesi Şükrü Ak(88)'a, Emre Y. Yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı duyan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve ailesi acil servise gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. Olayı duyup Acil servise gelen Belediye Başkanı Alper Taban ve AK partili yöneticiler geçmiş olsun dileklerinde bulundular.