AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları Orhan Narin ve Büşra Paker 14 Mayıs seçimleri çalışmaları çerçevesinde Kağıthane esnafını ziyaret ederek karanfil dağıttı. Vekil adayları, Kadir gecesinde, TCG Anadolu ile Ayasofya Caminin aynı karede olması bağımsızlığın en büyük sembolü olduğunu ifade etti.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayları Kağıthane’nin her mahallesinde seçmenleri gezerek güven oyu almaya devam ediyor. İlçe esnafını ziyaret eden vekiller ardından ev ziyaretleri ve iftar programlarına katıldılar. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden vekil adayları, Kadir gecesinde Ayasofya’nın tekrar cami olarak hizmete alınmasının vatandaşlar için çok önemli olduğunu tüm halkın bunu hasretle beklediklerini dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin mavi vatanını koruyan dünyanın ilk SİHA Gemisinin boğazdan girmesi ve Ayasofya Camii ile birlikte aynı fotoğrafta yer alması Türkiye’nin bağımsızlığının en önemli sembolü olduğunun altını çizdiler.

Ayasofya tekrar hürriyetine kavuştu

Seçim çalışmaları başladığı günden bugüne 7 günde 7 ilçe gezdiğini ifade eden AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Orhan Narin, “ Kağıthane Ortabayır Mahallesinde güzel bir seçim çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde her gün öğleden sonra vatandaşlarımızla buluşmaya başlıyoruz. Buluşmalarda halkımızın teveccühü ile karşılaşıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımıza gerek partimize çok itibar ediyorlar. Biz inşallah 14 Mayısa teşkilatımızla birlikte güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, her gün sahadayız. 20 Temmuzda Cumhurbaşkanımız sayesinde Ayasofya tekrar eski hürriyetine kavuştu. Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesidir. TCG Anadolu sadece kendisi değil taşıdıklarıyla da kıymetli. Kızılelma, Atak helikopteri ile SİHA(Silahlı İnsansız Hava Aracı) yapılan birçok savunma sanayideki gelişmeleri her birimiz yakından takip ediyoruz. Bunları görmek çok farklı bir gurur kaynağı olduğunu vatandaşlarımız dile getiriyor” dedi.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması bağımsızlık sembolümüzdür

Seçim çalışmaları çerçevesinde Kağıthane İlçe seçim koordinasyon Merkezinde buluşup ziyaretlerine başladıklarını ifade eden AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Büşra Paker “İlk önce Ramazan nedeniyle devam eden mukabelelere hanım kardeşlerimize ziyarete gittik. Kâğıthane’de Cumhurbaşkanımıza çok büyük sevgi gösterisi var. Karşılaştığımız herkes AK Parti’den geldiğimizi söyleyince bizi kapıda karşılıyor. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Ayasofya-i Kebir Camii tekrardan ibadete açılması bizim bir bağımsızlık sembolümüzdür. TCG Anadolu Gemisi bizim milli savunmada ürettiğimiz yeni silahımızdır. Üretilen her bir yerli ve milli üründe büyük bir gurur duruyoruz. Bu dünyaya örnek olacak bir gemi onun boğazdan geçişi dün bizleri çok gururlandırdı. Ayasofya ile verdikleri fotoğraf tüm Dünya’ya Türkiye’ye lideri ile birlikte gümbür gümbür geldiğimizin ayak sessi olmuş oldu” şeklinde konuştu.