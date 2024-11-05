AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek, Türk Kızılay Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Ahmet Kılıç, Türk Kızılay’ın kurulduğu günden bu yana kara gün dostu anlayışıyla yalnızca ülkemizde değil dünyanın çeşitli bölgelerinde umut ışığı olduğunu söyledi.

Türk Kızılay’ın, Türkiye’nin dünyaya mal olan merhamet eli haline geldiğini belirten Ahmet Kılıç, “Bursa şubemizin de ülkemize örnek, öncü çalışmalarını gururla ve yakından takip ediyoruz. Bursamızın bir çok alanda olduğu gibi iyilik yolunda da öncü bir kent olması hepimiz için bir gurur kaynağı. Bursalı hayırseverlerimizin destekleri ile Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin daha nice iyiliklere imza atacağına inanıyor, bu yolda destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kızılay Haftamız kutlu olsun” dedi.

“HER ŞARTTA İYİLİĞİ YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursalı hayırseverlerin destekleri ile Türk Kızılay ve şubelerinin Türkiye’de ve dünyanın birçok coğrafyasında umut olmaya devam ettiklerini belirtti. Murat Tutanç, Türk Kızılay’ın merhamet elini güçlendiren herkese teşekkür ederek, “Türk Kızılay’ın dünyaya örnek yardımlaşma ve merhamete dayalı anlayışını bu desteklerle dünyaya yayıyor ve kültürümüzden gelen bu güzel özellikleri dünyaya tanıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri ile her şartta iyiliği yaymaya devam edeceğiz.” dedi.