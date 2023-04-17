Tekirdağ’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül(54) son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’da yaşayan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül, geçirdiği kalp krizi rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahaleler sonucu hayatını kaybetti.

Tamer Koncagül için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, milletvekili Koncagül ile kızları Merve ve Şevval, taziyeleri kabul etti.

Rüstem Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tamer Koncagül’ün cenazesi Eski Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.