Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.BURSA (İGFA) - AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıl dönümünün vesilesiyle gerçekleşen toplantı, Bursa AK Parti İl başkanlığında başladı. Yoğun katılım ile gerçekleşen toplantı, İl Başkanı Davut Gürkan’ın açıklamalarıyla başladı.

Toplantıda, İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da yer aldı.

Açıklamalarında şu ifadelere yer veren, Ak Parti İl başkanı Davut Gürkan şöyle konuştu:

“MİLLİ İRADE ESAS ALINMIŞTIR”

Kurulduğundan beri milli iradenin esas alındığını belirten Başkan Gürkan “23. kuruluş yıl dönümümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın 23. yıl dönümünde yaptığı konuşmayı burada hep birlikte yaşayalım istedik. AK parti iktidara geldiği ilk günden beri eğitimden sağlığa, sanayiden spora, yerelden genele pek çok gerçekleştirdiği devrim ile bir çok yeniliğe imza atmıştır. Bugünden sonra 'Türkiye'mizde artık ülkemizde hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' diyip 2001 yılında milli iradeyi esas alarak yola çıkılmıştır. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, tüm dava arkadaşlarıma bu yolda başarılar diler teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi.



Konuşmaların ardından genel merkeze bağlanan il başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programını takibe aldı.