31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. 7 Ocak'ta İstanbul, 15 Ocak'ta Ankara adayını açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine sosyal medyada aday isimleri ile ilgili birçok isim tahminde bulunamaya başladı.

Son olarak Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla 5 büyükşehir de aday gösterilecek isimlere dair paylaşımda bulundu.

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir adayı Alinur Aktaş olduğunu iddia eden Saymaz, “AK Parti'de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a döndü. Diğer bazı iller şöyle: Ankara: Turgut Altınok Adana: Halil Nacar Antalya: Hakan Tütüncü Bursa: Alinur Aktaş Gaziantep: Fatma Şahin Sakarya: Rıdvan Duran Trabzon: Murat Zorluoğlu” ifadesini kullandı.