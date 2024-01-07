31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'de heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıklamak üzere İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Salon, beklenen anı coşkuyla doldurmuş durumda.

Parti içindeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi kilit illerde kimin aday gösterileceği merak konusu. Toplamda 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

Adaylık açıklamaları bugün yapılacak iller şunlar: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin.