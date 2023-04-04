Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken siyaset de ısınmaya başladı.Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı kadar partilerin milletvekilli listeleri de büyük önem kazandı.

AK Parti'de mevcut bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili adayı yapılırken, partinin önde gelen bazı isimlerinin milletvekili yapılmaması ise bakanlık için düşünüldüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BAKANLARIN YERLERİ BELLİ OLDU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak. Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir'den 6. Sıradan aday gösterildi.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.

ERDOĞAN'IN "GÖLGE ADAMI" ANKARA'DAN ADAY

Kritik seçim bölgelerinden Ankara 1. Bölgede de dikkat çeken isimler aday listesine yazıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı.

Erdoğan'ın "gölge adamı" olarak bilinen eski danışmanlarından AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ın Ankara'da 3. sıraya konulması dikkat çekerken listede ABD'ye yapılan devletlerarası ziyarete AK Parti'nin Kadın Kolları MYK üyesi olmasına rağmen katılan Zehranur Yılmaz'ın da olduğu görüldü.

İMAMOĞLU'NUN DİKKATİNİ ÇEKEN İSMİN DAMADI ADAY

Üç gün içinde 11 milyon dolara KİPTAŞ'tan aldığı araziyi tekrar KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kim bu uyanık" dediği Adem Atmaca'nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi.

Emre Ete, 26. dönem seçimlerinden 2015 yılında AKP İstanbul 2. Bölge'den aday oldu ama seçilememişti.

TÜRKİYE GÜZELİ LİSTEDE

Öte yandan AK Parti milletvekilliği listesinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi. Aydın'da 1. sırada ise Mustafa Savaş'ın ismi yer aldı.