AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
KARAR RESMİLEŞTİ
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.