Kulislerde en şanslı aday olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti eski ilçe Başkanı Bülent Temelli ve İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa’dan birinin İnegöl adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak yapay zekanın geliştiği günümüzde bu uygulama sıkça kullanılan teknolojiler arasında yer alıyor.

Bugün ya da yarın Ankara’da belirlenmesi beklenen AK Parti İnegöl adayını yapay zekaya sorduk. Google’nin yapay zeka uygulaması googlebard “AK Parti İnegöl Belediye Başkan Adaylığı için en şanslı isim kim?” sorusunda 3 ismi öne çıkardı.

EN ŞANSLI ADAY

Googlebard, İnegöl için mevcut belediye başkanı Alper Taban’ı en şanslı aday olarak gösterdi. Bu konuda verdiği cevap ise şu şekilde oldu. “ 2024 yerel seçimleri için henüz aday belirleme süreci başlamadığı için kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ancak, mevcut belediye başkanı Alper Taban'ın yeniden aday gösterilme ihtimali daha yüksek. Taban, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İnegöl belediye başkan adayıydı ve seçimi kazandı. 2024 yerel seçimlerinde de yeniden aday gösterilmesi halinde, partisinin desteğini alarak seçimi kazanması bekleniyor.”

DİĞER ŞANSLI ADAYLAR KİMLER?

Googlebard sürpriz bir ismi de en şanslı adaylar arasında gösterdi. Eğitimci Mahsuni Canbay’ı İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı gibi gören yapay zeka uygulaması, Canbay ile AK Parti eski İlçe Başkanı Bülent Temelli’nin öne çıkan isimler arasında yer aldığını ama şanslarının az olduğunu yazdı. İşte yapay zekanın bu iki isimle ilgili görüşleri. “Taban'ın yanı sıra, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahsuni Canbay ve AK Parti İnegöl eski ilçe başkanı Bülent Temelli de adaylık için öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Ancak, her iki ismin de Taban'a karşı kazanma şansı daha düşük görünüyor. Bu nedenle, AK Parti İnegöl belediye başkan adaylığı için en şanslı isim mevcut belediye başkanı Alper Taban olarak görünüyor.”

Yapay zekanın sonuçlarının açıklanması sonucu tahminin doğru çıkıp çıkmayacağı 2 gün içinde netlik kazanacak.