AK Parti, yerel seçim kampanyası için son bilgileri paylaştı. Emeklilere özel indirimlerin planlandığı açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı da netleşmeye başladı. Aday belirleme süreci devam ederken, seçim kampanyası için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası kapsamında 1 Şubat'ta başlaması beklenen miting programı da belirleniyor.

Parti yetkilileri, seçim kampanyasını şekillendirmek amacıyla Bakanlıkları ziyaret ederek, yerel seçim döneminde vatandaşa vaat edilebilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Sokak hayvanları sorununa çözüm odaklı projeler de inceleniyor ve bu detaylar AK Parti'nin seçim kampanyasında yer alacak konular arasında değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programı, 50 ilin ziyaret edilmesi öngörülerek planlanıyor. Ayrıca, 15 Ocak'ta AK Parti'nin büyük aday tanıtım toplantısının Ankara'da gerçekleşmesi bekleniyor. 6 Şubat'ta ise depremlerin 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde olması ve depremzedelere yönelik müjdeleri paylaşması bekleniyor.

Seçim kampanyasının müzikleri için AK Parti, Özhan Eren ile işbirliği yapıyor. 2011 seçimlerinde kullanılan 'Haydi bir daha' şarkısının bestecisi Özhan Eren, bu seçim döneminde AK Parti'nin müziklerini hazırlıyor. Kampanyanın detaylarında ise muhalefetin 5 yılda yerine getirmediği vaatlerine vurgu yapılacak. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlatan 15 madde, şeffaf, adaletli, eşitlikçi ve üretken belediyecilik kavramlarıyla dolu bir broşür haline getirilerek kampanya sürecinde kullanılacak.