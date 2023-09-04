Ak Portföy, 2020 yılından bu yana IPE Top 500 listesinde açıklanan dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetimi şirketlerinden biri olan Ak Portföy, yönettiği 350 milyar TL üzerinde varlık büyüklüğüyle, dünyada ilk 500 portföy yönetimi şirketi arasında bir kez daha yerini aldı.

IPE Top 500 listesindeki bu başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetimi şirketi olarak, odağımıza her zaman tasarruf sahiplerimizin ihtiyaç ve beklentilerini alıyoruz. Sektörün en geniş yatırım evreni ile yatırımcılarımıza dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler sunuyor, ürünlerimizi geleceğe odaklanarak tasarlıyoruz. Art arda gelen başarılarımız, kurum olarak doğru yolda olduğumuzun en net göstergesidir. Bu anlayışımızın uluslararası arenada da karşılık buluyor olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ’’Kurulduğu günden bu yana ana misyonunu ‘tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmak’ olarak belirleyen ve sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini odağına alan Ak Portföy, IPE Top 500 listesinde bu yıl da yerini alarak başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.’’