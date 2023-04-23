Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Deprem Konseyi’nin birlikte organize ettiği “Hatay ve Deprem” konulu toplantı düzenlendi.HATAY (İGFA) - Meslek örgütleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin oluşturduğu konseyin toplantısında Hatay’ın geçmiş yıllarda yaşamış olduğu depremler ve depremin ardından Hatay’ın yeniden inşa edilmesinde dikkat edilmesi gereken çok önemli detaylar konuşuldu.

“AFETE YÖNELİK TEDBİRLER VE İYİLEŞTİRMELER BİLİMSEL YÖNTEMLERLE OLUR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nesrin Öztürk Erçelen, “ Hatay’ın bu zor zamanlarında destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Hatay’da ve deprem illerinde çok acı var. Bayramda ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Hatay misafirperver bir halk. Biz kendimize vazife edindik ve meslek odalarından ve gönüllülerinden oluşan afet yönetimlerinde önemli yer alacak konsey oluşturduk. Büyük afetlede bir koordinasyon zinciri eksik. Bunun koordinasyon içerisinde yapılması lazım. Afete yönelik tedbirler ve iyileştirmeler bilimsel yöntemlerle olur. Bilimsel yöntemlerle afetten iyileşerek çıkacağız. Hatay’a bu zor günlerde destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

“HERKES İLE EL ELE VEREREK HATAY’I YENİDEN VAR EDECEĞİZ”

Hatay’ın tarihi açıdan çok önemli birikimi olan çok özel bir şehir olduğunu söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir, “ Çok uzun zamandır burada yaşıyorum. Hatay büyüsüne kapıldığım çok güzel bir şehir. Tarih boyunca geçirmiş olduğu deprem felaketlerine rağmen var olan bir şehirdir Hatay. Daha önce yaşanan deprem tecrübelerinden yararlanmak ve alınabilecek önemli tedbirler için buradayız. Enkaz kaldırma çalışmalarında çok hassas olunmalı. Kentin korunması ve yeniden inşasına yönelik stratejiler belirlenirken alt bölgeler ve kimlik alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Kentin tümü için genelleyici kararlar alınmamalıdır. Tarihi kent alanındaki binaların yıkım nedenleri araştırılmalı, alınacak sonuçlara göre yapılaşma ve restorasyon yapılmalıdır. Hatay bu kadar yaşamış olduğu yıkımlara rağmen yeniden küllerinden doğdu. Geleceğimizi nasıl kuracağız diye kentimizi nasıl iyileştirebiliriz diye düşünüyoruz. Herkes ile el ele vererek Hatay’ı yeniden var edeceğiz” diyerek herkesin Hatay için çözüm odaklı stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

“DOĞUNUN KRALİÇESİ YENİ TAHTINA SİZLERİN KATKISI İLE KAVUŞACAKTIR”

Konservatör Celaleddin Küçük de konuşmasında , “ Hatay ilklerin ve enlerin şehri. Kültür varlıklarının korunması ve turizm faaliyetlerinin başlaması birçok bölge insanına katkı sağlayacaktır. Toplumun psikolojik olarak motive dilmesinin yanında otel faaliyetlerinin başlaması, gastronomi ve küçük esnafların da faaliyete geçmesi şehir için çok yararlı olacaktır. Antakya kültürünü oluşturan çok inançlı sosyal yaşamın tekrar ayağa kaldırılması binlerce yıllık bir birikimin yeniden doğması demektir. Bugün kaydettiklerimize odaklanma günüdür, kaybetmediklerimize sahip çıkmak ve onlarla tekrar doğma günüdür. Doğunun kraliçesi yeni tahtına, sizlerin katkısı ile kavuşacaktır” dedi.

Toplantı sonrasında Hatay Büyükeşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Deprem Konseyi üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte Bayram ve Dayanışma Sofrasında bir araya geldi.

Başkan Savaş ve programa katılan Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, konsey üyeleri ve vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı.