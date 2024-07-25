Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada, İYİ Parti Grubu'nun önerisi üzerine emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesine rağmen emeklilerin yaşadığı derin sorunların çözülmediğini belirtti.

Akalın’ın konuşması şöyle;

"Emekli maaşlarının yetersizliği emeklilerimizin yaşamlarını zorlaştıran en temel sorunlar arasında yer almaktadır. Mesela, Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamaları sınırı yani açlık sınırı 19 bin liradır; buna, giyinme ve barınma gibi diğer zorunlu harcamalar da eklendiğinde rakam 60 bin liranın üzerine çıkmaktadır. Yıllarca çalışıp ülkemize hizmet etmiş emeklilerimiz şimdilerde temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmiştir. Gerçeklikten ve maalesef, insani değerlerden uzak emekli maaşlarının enflasyon oranlarının gerisinde kalması emeklilerimizi ekonomik bir çıkmazın içine sürüklemektedir ve onların hak ettikleri yaşam kalitesini imkânsız hâle getirmektedir. Emeklilerimiz 12.500 lira maaşla âdeta açlığa terk edilmiştir" dedi.

Akalın, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Özellikle kronik hastalıklara sahip emeklilerin sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Yetersiz sağlık hizmetleri, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar ve sağlık merkezlerine erişimde karşılaşılan engellerin emekliler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek"Gerek randevu sisteminde gerek hastanelerde yaşanan uzun bekleme süreleri ve yaşlı bakım hizmetlerinin yetersizlikleri emeklilerimizin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini engellemektedir" dedi.

Barınma konusuna da değinen Akalın, emeklilerin uygun konutlarda barınma imkânı bulamamasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. "Konut yetersizliği yaşanan ülkemizde emeklilerimiz de bu durumdan paylarına düşeni almışlardır. Hükûmet, emeklilerimizle dalga geçer gibi öğrenciler için bile yeterli olmayan KYK yurtlarını emekliler için kullanıma açmıştır yani emeklilerimize 'Koğuş sistemi odalarda sizi ağırlamak isteriz. Gelin, tatilinizi burada yapın.” ifadelerini kullandı.

Akalın, emeklilerin sorunlarının çözümü için kapsamlı bir araştırma yapılması ve uygulanabilir politikaların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirterek, tüm milletvekillerini konunun çözümü için özverili ve ciddi davranmaya davet etti.