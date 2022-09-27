Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde dalgalanma devam ediyor. Petrol resesyon korkuları ile geriledi. Düşüş sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İndirim henüz netleşmezken konuşulan rakam ise herkesi şaşırttı. Akaryakıtta indirimin 5 liranın üzerinde olabileceği iddia edildi.

Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek pandemi sonrasındaki en sert satış dönemini yaşadı. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İddia edilen rakam ise herkesi şaşırttı.

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Ham petrol resesyon korkuları ve güçlenen ABD doları ile 76, brent petrol ise 82 dolara kadar gerilerken, benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Karar'da yer alan haberde, ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi.

EYLÜL'DE FİYATLAR GERİLEDİ

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül'de 1,14 ve son olarak ise 1,76 TL'lik indirim gelmişti.