Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların vergilere yansımasıyla birlikte, akaryakıt sektöründe yeni bir fiyat artışı daha yaşanacak. Sektör kaynaklarına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü mazot ve benzine litre başına minimum 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı uygulanacak.

Bu zam öncesinde, motorin fiyatlarına 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş, 1 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruşluk artışlar yapılmıştı. 18 Ağustos'ta ise 1 lira 52 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Ancak, 22 Ağustos'ta 1 lira, 13 Eylül'de 2 lira ve 22 Aralık'ta 1 lira 61 kuruşluk ek zamlar, motorin fiyatlarına yansıdı.

Benzine de benzer şekilde, 25 Temmuz'da 2 lira, 16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruşluk artışlar yaşanmıştı. Ardından 31 Ağustos'ta 97 kuruş, 1 Eylül'de 99 kuruş indirim yapılmış, ancak 14 Eylül'de 1 lira 60 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. 27 Eylül'de ise 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı, ancak 20 Aralık'ta 1 lira 48 kuruşluk bir zam daha gerçekleşti.

Bu fiyat değişimleri, 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruş indirimle devam etti. Motorin fiyatlarına 7 Ekim'de de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı.

31 Ekim'de motorine 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına ise 1 Kasım'da 67 kuruş indirim uygulandı. Ancak LPG fiyatlarına 5 Eylül'de 1 lira 30 kuruş, 3 Ekim'de 69 kuruşluk zamlar yapıldı.

Son dönemdeki fiyat değişimleri arasında, 7 Aralık'ta motorine 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim yaşandı. 9 Aralık'ta ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

4 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76 TL iken, motorin litre fiyatı 18,58 TL olarak belirlenmişti. Ancak, seçimlerden bu yana benzin fiyatlarına yaklaşık 14 lira 60 kuruş, motorine ise yaklaşık 20 lira zam yapılmış oldu.