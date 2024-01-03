Yılın başlangıcında ekonomik düzenlemelerle birlikte, akaryakıt fiyatlarına yönelik önemli bir artış yaşandı. Yapılan ÖTV düzenlemesi ile benzinin litre fiyatına 2,31 TL, motorinin litre fiyatına ise 2,17 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda litre başına düşen maliyet 36 lira 80 kuruşa, Anadolu Yakası'nda ise 36 lira 75 kuruşa ulaştı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 37 lira 43 kuruşken, İzmir'de 37 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Motorin fiyatlarındaki yükselişle birlikte, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 39 lira 42 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 36 kuruşa çıktı. Ankara'da motorin litre fiyatı 40 lira 01 kuruşken, İzmir'de 40 lira 27 kuruş olarak kaydedildi.