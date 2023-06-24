Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında bayram öncesi ve bayramda zam ya da indirim olacak mı?

İSTANBUL (İGFA) – Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkisini gösterirken, bayram öncesi ve bayramda zam ya da indirim olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Benzin ve motorin fiyatlarına bayram öncesi ve bayramda zam ya da indirim beklenmiyor.

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,85 TL

Ankara 24,29 TL

İzmir 24,40 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,06 TL

Ankara 24,50 TL

İzmir 24,52 TL