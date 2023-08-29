Akasya Açık Hava Sineması, gösterime başladığı 16 Ağustos’tan itibaren yoğun ilgiyle devam ediyor. AVM, etkinliğin son gününde de Barbie filmi ile final yapıyor.

Alışveriş deneyiminin ve keyifli aktivitelerin merkezlerinden biri olan Akasya, misafirlerine açık havada film izleme keyfi yaşatmaya devam ediyor. 16 Ağustos’ta başlayan etkinlik kapsamında, Balina, Neşeli Çiftlik, Kurak Günler, Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? ve Servet Operasyonu gibi çarpıcı filmler Akasya Retro Lunapark’ta sinemaseverlerle buluştu.

Etkinliğin final akşamı olan 2 Eylül saat 21.00’de Barbie filmi sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca film öncesinde 19.30-21.00 saatleri arasında canlı DJ performansı misafirleri eğlendirecek. Barbie’nin renkli dünyasını konu alan film, vizyona girdiği andan itibaren dünya çapında iddialı izleyici sayılarına ulaştı. AVM, Barbie’nin eğlenceli ve dinamik atmosferini Retro Lunapark’ta misafirleriyle buluşturarak, bu özel etkinliği popüler bir film ile sonlandıracak.