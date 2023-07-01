Balıkesirspor eski yöneticisi emekli asker ve işadamı Sadettin Akbaba’nın annesi Hacı Sevim Akbaba hayatını kaybetti.
Balıkesirli işadamı Akbaba Askeri malzeme ve Balıkesirspor yöneticisi Sadettin Akbaba’nın annesi Hacı Sevim Akbaba hayatını kaybetti. Cenaze namazı Karesi ilçesinde bulunan Solugan camisinde kılınan öğle namazı sonrası Karesi ilçesi kırsal Tatlıpınar köyünde toprağa verildi.
Bağlar Sokağında Solugan camisinde kılınan cenaze namazına AK Parti Altıeylül ilçe Başkanı Ömer Münis, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, TEMAD Dernek Başkanı Salim Özden, Balıkesirspor taraftarlar derneği üyeleri, İl Jandarma Komutanlığına temsilen Jandarma personeli, Balıkesir Ticaret Odası üyeleri, STK temsilcileri ile dost ve akrabaları katıldı.