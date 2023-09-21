Akbank, 75’inci kuruluş yıldönümünü özel bir gala etkinliği ile kutladı.

Akbank, 75 yıllık dönüşüm ve ilerleme yolculuğunu kutlamak üzere özel bir gala etkinliği düzenledi. Banka tarihindeki önemli kilometre taşlarının ve gelecek vizyonunun kutlandığı etkinliğe, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ev sahipliği yaparken; iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri gala gecesinde buluştu.

Galanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Suzan Sabancı Dinçer, “2023 gibi çok önemli bir senede, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Akbank’ın da 75. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akbank, bilançosuyla, markasıyla, saygınlığıyla gerçekten istisnai bir noktada. Böyle istisnai bir noktaya gelmek tek başına gerçekleşmiyor. Bu bir takım işi; Akbank’ın bugün temsil ettiği değer bir takım çalışmasıyla oluşturuldu. Bu yolculukta alın teri dökmüş Akbanklılar var, müşterilerimiz var, hissedarlarımız var, milyonlarca yurtiçi ve yurtdışında paydaşımız var. Bu vesileyle, bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Hakan Binbaşgil ise “75. Yaşımızda geleceğe de güvenle bakıyoruz. Burada da güçlü hissedar yapımız, finansal ve marka gücümüzün yanısıra sürekli kendini geliştiren yenilikçi kültürümüze, Akbanklıların dinamizm ve yetkinliklerine, teknoloji, dijital ve ileri analitikte geldiğimiz yüksek seviyeye güveniyoruz. Onun için de bu gece büyük bir özgüven ve inançla ‘Dün, Bugün ve Daima’ diyebiliyoruz. Bugünün değişen dünyasında ‘Daima’ diyebilmek herhangi bir kurum için cesaret ister. Biz bugün bu cesareti tüm Akbanklılarla birlikte gösterebiliyoruz. Bu cesur adımları atarken de gücü ve motivasyonu en başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan alıyoruz. Müşterilerimiz, Akbanklılar ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, daha nice 75 yıllar diliyorum.”

Akbank’ın 75. yıldönümü özel bir geceyle kutlandı

Akbank 75. yıl gala gecesinde, sanatçı Halit Ergenç Akbank’ın başarı ve dönüşüm yolculuğunu misafirlerle paylaşırken, ödüllü genç piyanist Nehir Özzengin de Cumhuriyet’in 100. yılında, banka için Mozart Türk Marşı’ndan ilhamla bestelediği eseri sundu. Ayrıca bankanın yolculuğu drone show ile hafızalara kazındı. Gala etkinliği, Jozi Levi Brazil Project ve Ayhan Sicimoğlu Live şovları ve DJ performansları ile keyifli anlara sahne oldu. Davetliler arasında Güler Sabancı, Neslihan ve Yalçın Sabancı, Melisa Tapan, Emine ve Kerim Kamışlı, Çiğdem Simavi, Ömer Koç, Ayşegül ve Ömer Dinçkök, Esra ve Raif Dinçkök, Ümit ve Cem Boyner, Zeynep Bodur, Ronit ve Cem Hakko, Ahmet Nazif Zorlu, Tilda ve Erol Tezman, Hatice ve Faruk Süren, Serenay Sarıkaya, Leyla Alaton, Şevval Sam, Zeynep Çarmıklı, Nüket Mutlu, Sanem ve İlker Ayrık, Gülse Birsel, Aylin ve Özcan Tahincioğlu, Atıl Kutoğlu ve daha birçok ismin yer aldığı gece keyifli anlara sahne oldu.