Ak Yatırım, Türkiye'nin önde gelen kripto para borsası Stablex'in çoğunluk hissesini devraldığını duyurdu. Ak Yatırım, Mayıs 2023'te gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte Stablex'i bünyesine katarak Türkiye'nin kripto para sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Stablex, son dönemde Akbank aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleriyle birlikte borsa platformuna entegre edilmişti. Bu birleşme ile birlikte Ak Yatırım, kripto para alanındaki müşteri odaklı hizmetleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

Stablex'in gelecekteki dijital varlıkların oluşturulmasında önemli bir rol oynamayı amaçlayan Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, “Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex’i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacağız. Aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerimize en iyiyi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Stablex CEO’su Turgut Güney ise “Stablex 2021 yılında geçmişten gelen güçlü bir finans tecrübesi ile geleceğin dijital varlıklarını oluşturmak üzere kuruldu. Sahip olduğumuz deneyim, yüzde 100 müşteri odaklılık ve profesyonel kadromuz ile kısa sürede ülkemize pek çok ilki kazandırarak bu alandaki başarımızı görünür kıldık. Türkiye’de kripto para alım satım platformları arasında ilk defa Demo hesap sunan platformuz. Yeni dönemde ise Stablex, Ak Yatırım çatısı altında, yenilikçi ve çevik hizmetlerini güçlendirirken, sektörün gelişiminde rol almaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.