Akbank, müşterilerine özel deneyim ve ayrıcalıklar sunan 1e1 Bankacılık hizmetlerini Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı reklam filmi ile tanıttı.

Akbank, 1e1 Bankacılık ile müşterilerinin finansal ve finans dışı ihtiyaçlarına özel çözümler sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Akbank 1e1 Bankacılık müşterileri, kişiye özel 1e1 Bankacılık Yöneticisi yardımıyla öncelikli hizmet ile birikim ve varlıklarına yönelik finansal danışmanlıktan yararlanıyor. Ayrıca bankanın, seyahatten günlük yaşama, hayatın birçok alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartı Wings ile Mil Puan, ücretsiz lounge ve indirim imkânlarından da faydalanıyor.

Yenilenen 1e1 Bankacılık programı kapsamında güven, öncelik ve avantajlı hizmet anlayışıyla müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarında yanlarında yer aldıklarını belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Müşterilerimize hayatlarının her noktasında bankamızın güvencesiyle hizmetler sunuyoruz. Bütüncül bir bakış açısıyla yenilediğimiz 1e1 Bankacılık programımız ile bu hizmetlerimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Sunduğumuz bankacılık ve bankacılık dışı çözümlerle 1e1 müşterilerimizin finansal ve gündelik hayatlarında kendilerini daima öncelikli hissetmelerini hedefliyoruz. 1e1 Bankacılık müşterilerimiz, varlıklarını bankamızın 76 yıllık üstün bankacılık deneyimi ile değerlendirirken birçok ayrıcalıktan da faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.

Akbank 1e1 Bankacılık müşterilerinin kişiye özel temsilciden yatırım ve birikimlerine yönelik geniş ürün yelpazesine, finansal işlem ayrıcalıklarından yaşam tarzı faydalarına kadar hayatın her alanında ayrıcalıklarla dolu bir dünyaya adım attıklarını belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanı Emre Çift, “Yenilenen 1e1 Bankacılık’ı, müşterilerimize bankacılık ve bankacılık dışı birçok alanda ayrıcalıklı hizmet sunan bir program olarak tasarladık. Müşterilerimiz, kişiye özel, alanında uzman 1e1 Bankacılık Yöneticisi ile bankacılık hizmetlerimizden öncelikli olarak yararlanırken; değer oluşturma odaklı yatırım çözümleri ile varlıklarını etkili şekilde yönetebiliyor. 1e1 Bankacılık müşterilerimize işlem limiti, kredi, mevduat ve yatırım ürünleri gibi birçok bankacılık ürününde sunduğumuz ayrıcalıkların yanı sıra yeni nesil çözümlerle de kendilerine özel bir bankacılık deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Akbank uzmanlığı ve desteğiyle varlıklarını yöneten 1e1 Bankacılık müşterilerimize, bankacılık dışı ihtiyaçlarında da fark oluşturan imlanlar ve hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimiz yapacakları araç ve tekne kiralama, özel şoför, araç bakım, tamir ve muayene, kuru temizleme, konser ve etkinlik bilet alımları, asistan/concierge hizmetleri ve dijital platform ödemeleri gibi birçok alanda yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanıyor. Kendilerini dilediği havayoluyla uçuran kredi kartımız Wings’i tercih eden müşterilerimiz de sıra dışı ayrıcalıklardan yararlanıyor. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 18 bin TL’ye varan indirim, sağlık alanında özel teklifler, havalimanında hızlı geçiş ve ücretsiz lounge imkânı gibi hayata değer katan hizmetlerle daima öncelikli hissediyorlar. Yenilikçi çözümler ve hizmetlerle en iyi ve en özel deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbank 1e1 Bankacılık müşterileri, yenilenen program faydalarını Mobil uygulamada yer alan 1e1 Ayrıcalıklar Dünyası menüsü üzerinden takip edebiliyor. Hizmet hakkında detaylı bilginin akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Birebir-Ayricaliklar-Dunyasi.aspx yer aldığı belirtildi.