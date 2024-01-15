Akbank, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanarak sektöre yön veren çözümler oluşturuyor. Azure OpenAI servis altyapısını kullanarak geliştirdiği ve çalışanlarının kullanımına sunduğu akıllı yardım asistanını bankacılığın yardımcı pilotu olarak tanımlıyor ve bu sayede müşteri ve çalışan deneyimini mükemmelleştirecek bir devrim oluşturuyor.

Akbank, üretken yapay zeka teknolojileri alanında sunduğu çözümlere bir yenisini ekledi. Dört aydan kısa bir sürede geliştirdiği ve bankacılığın yardımcı pilotu olarak hizmet veren akıllı yardım asistanı sayesinde saha ve genel müdürlük çalışanları, müşteri taleplerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuştururken, çalışan destek ihtiyaçları için de etkin şekilde yardım alabiliyorlar. Üretken yapay zeka destekli sohbet botu (chatbot) teknolojisine sahip bu asistan, bankacılık dünyasındaki 10.000’den fazla dokümandaki detaylı bilgileri harmanlayarak çalışanların günlük konuşma dilindeki karmaşık sorularını dahi nokta atışı yanıtlıyor. Sorulan her 10 sorudan en az 9’unu doğru olarak cevaplayabiliyor ve öğrenen algoritması sayesinde bu oran sürekli iyileştiriliyor.

“Günümüz ileri teknolojilerinden üretken yapay zekayı kullanarak sektörümüze değer katan, fark oluşturan çözümler geliştiriyoruz”

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay; “Akbank olarak bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz ve bu doğrultuda güncel teknolojiler ile fark oluşturan yeni nesil çözümler geliştiriyoruz. Alanında lider, küresel teknoloji şirketleriyle stratejik iş ortaklıkları oluşturarak ileri teknoloji çözümlerini sektörümüze kazandırıyoruz. Yakın zamanda üretken yapay zeka alanında Microsoft ile uzun vadeli ve yoğun bir iş birliği başlattık. Bu çalışmalarımızın ilki, dört aydan kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz ve bankacılığın yardımcı pilotu olarak hizmet veren akıllı yardım asistanı oldu.

Azure OpenAI servisiyle entegre sohbet botu ile akıllı yardım asistanı, bankacılık alanındaki 10.000’den fazla dokümanda yer alan detaylı bilgileri öğrenip harmanlayarak çalışanlarımızın doğal konuşma dili ile ilettikleri karmaşık sorularına saniyeler içinde nokta atışı yanıtlar veriyor. Bu sayede müşteri deneyimini mükemmelleştirme, operasyonel verimlilik, iş zekası ve inovasyon alanlarında önemli avantajlar oluştururken, sektörümüz için de örnek oluşturuyoruz. Binlerce çalışanımıza yardımcı pilotluk yapan akıllı asistanımızın hızlı ve sürekli hizmet verebilmesini Microsoft ile yaptığımız özel bir iş birliği ile sağladık. Böylece, Azure OpenAI PTU özelliğini kullanan dünyadaki öncü kurumlardan biri olduk. İlerleyen dönemde farklı üretken yapay zeka çözümlerimizi çalışanlarımız ve müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbank’ın üretken yapay zeka alanındaki öncü adımları, bankacılık sektöründe inovasyonla fark oluşturan çözümler sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.