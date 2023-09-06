Akbatı, Eylül ayı boyunca 12’nci yılını kutlayacağı çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor. 7’den 77’ye Resim Müzayedesi, Yol Project konseri, sürpriz hediyeler ve çocuk tiyatroları ile büyükten küçüğe bütün ziyaretçileri ile 12’nci yıl dönümünü kutlayacak.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle yoğun ilgi toplayan Akbatı, 12’nci yıl dönümünü Eylül ayı boyunca sürecek etkinlikleri ile büyükten küçüğe bütün misafirleriyle bir arada kutlayacak. AVM misafirleri keyifli vakit geçirirken aynı zamanda hediye ve indirim fırsatlarından da yararlanabilecek.

7’den 77’ye Resim Müzayedesi

Sessiz Müzayede’den Yuliya Ergene ve Rahmi Çöğendez yönetimi ile Akbatı ziyaretçileri sanatın köklü tarihine ‘7’den 77’ye Resim Müzayedesi’ ile yolculuk yapacaklar. 30 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında saat 16.00’da zemin kat havuz önünde gerçekleşecek olan müzayede de birçok farklı ressamın birbirinden güzel eserleri AVM misafirleri ile buluşurken aynı zamanda müzayede canlı bir şekilde yayınlanacak.

Müziğin birleştirici atmosferini 12 yıldır tüm etkinliklerine taşıyan AVM, 12’nci yıl dönümünde de misafirlerine müzik keyfini Yol Project ile doyasıya yaşatacak. Konser 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da zemin kat havuz önünde gerçekleşecek.

Birbirinden farklı konseptte markalar 18 - 24 Eylül tarihleri arasında hazırladıkları el yapımı tasarım ürünleri ile Artisan Akbatı’da yer alacak. Üreticilik ve emeğin kendini göstereceği Artisan Akbatı’da ziyaretçiler keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

AVM’den çocuklara interaktif tiyatro hediyesi

Akbatı 12’nci yıl dönümünde minik misafirlerini de unutmadı. Miniklere özel olarak hazırladıkları seçki tiyatro gösterimleri ile 4 yaş üzeri bütün çocukları keyifli anlar yaşamaya davet ediyor. Eğlence 9 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 - 15.00 arasında ‘Köpekler Bale Yapmaz’ oyunu ile başlayacak, ardından 10 Eylül Pazar günü saat 13.00 - 15.00’de ‘Macera Ormanı’ interaktif tiyatro gösterimi ile son bulacak.

Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayı boyunca Akbatı, sosyal medya hesabından her Çarşamba yapılan ‘Çarşamba Sürprizi’ çekiliş serisinde 12’nci Yıl vesilesiyle özel hediyeler verilecek.