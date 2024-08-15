Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

Yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olduğu sahillerde, kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı.

Yetkililer bu kararın, halkın güvenliği için alındığını ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sürekli plajlarda devriye gezen zabıta ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor ve denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.