Akciğer kanserini iki grupta değerlendiriyoruz. Küçük hücreli olan akciğer kanseri önemli bir gruptur. Tüm akciğer kanserlerinin ortalama tüm hastaların %15 kadarını oluşturur. Bu hastalığın evresinin yayılımını, her ne kadar 1’den 4’e kadar sınıflayacak olsak da kabaca akciğer içine yani göğüs boşluğu içine sınırlı, göğüs boşluğuna taşmamış bir tümör olarak değerlendirebildiğimiz gibi bir grubu da göğüs boşluğunu aşmış beyin, karaciğer, kemik gibi organlara yayılmış hastalık yani yaygın küçük hücreli akciğer kanseri olarak adlandırırız. Bu sınıflama çok önemlidir. Çünkü eğer akciğere sınırlı ise kemoterapi ve radyoterapi ile hastalıktan kurtulma şansı sunabiliyoruz. Küçük hücreli akciğer kanserinde yaygın hastalık var ise daha çok hastalığı kontrol altına almak, şikayetleri azaltmak ve yaşam süresini uzatmayı hedefliyoruz.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise, kabaca dört grupta değerlendirilir. Son yıllarda bu dört grubun da alt gruplarını saptamaya başladık ki bunlar çok önemlidir. Çünkü hedefe yönelik ilaçlar ya da akıllı moleküller dediğimiz bazı ilaçların etkin olabilmesi için bu alt grupta bazı genetik değişikler var mı yok mu diye bakıyoruz. Sayacak olursak; büyük nüyük hücreli akciğer kanseri, yassı hücreli akciğer kanseri, akciğerin adenokanseri ve karma tip olarak sınıflandırabiliriz. Özellikle akciğerin adenokanseri son yıllarda çok önem kazanmıştır. Bunların bir grubunda genetik değişiklikler saptanıp, bu genetik değişikliklere yönelik akıllı moleküller geliştirilmiş ve bazı durumlarda kemoterapiden daha faydalı olmuşlardır. Dolayısıyla bu alt grupları bilmek, tanımak ve hastaları bu alt gruplara göre tedavi etmek son derece önemlidir.