Akdeniz Bölgesi'nin ilk Trugo Şarj istasyonu KUTSO Kumluca Hizmet Binası önünde hizmete girdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, ilk Trugo 180 kW’lık şarj cihazını Antalya /Kumluca bölgemize kurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Elektrikli otomobiller için Trugo 180 kW’lık şarj cihazını İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan Kumluca’ya kurulduğunu belirten Özen, "Kurulan ilk Trugo Şarj istasyonu 180 kW güç ile 25 dakika içinde aracın şarj oranını yüzde 80’e ulaştırıyor. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu hizmetimizden yararlanabilecek. Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizde de Trugo Şarj istasyonlarımız en kısa sürede kurulumu yapılarak başlıyacak. Bölgemize hayırlı olsun" dedi.