Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Antalya körfezinde müsilaj görülmemesi adına denetim yapılıyor. Bu kapsamda Manavgat ilçesinde müsilaj denetimi ve izleme çalışması yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arasında 2021 yılında imzalanan “Akdeniz Körfezinde Deniz ve Kıyı Geçiş Suları ile İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi” İşbirliği Protokolü kapsamında deniz salyası (müsilaj ) gibi olayların Antalya Körfezinde görülmemesi adına denetimler sürüyor. Bu kapsamda Manavgat ilçesinde denetim ve izleme çalışması yapıldı.

Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Denetim Yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Çağıltay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi personeli Meltem Sürmeli Akman, ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan ile Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli Yasin Güner’in katılımı müsilaj ve deniz kirliliğini önlemeye yönelik denetim çalışması yapıldı.

Numuneler Alındı

Manavgat İlçesinde bulunan Kumköy Atıksu Arıtma tesisi ile daha önceden belirlenmiş izleme noktaları olan; Kömürcüler ve Ilıca dereleri ile bu derelerin üst havzasında denetim, izleme faaliyetleri yürütüldü. Yüzeysel sular ile yayılı ve noktasal kirletici kaynaklardan mikrobiyolojik ve kimyasal numuneler alındı.

Denetimler Sürecek

Yapılacak analizlerin sonuçları ile Antalya’da müsilaja sebep olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler ölçülecek ve yorumlanacak. Çalışma ayrıca mavi bayrakla ilgili sıkıntı yaşanmaması adına katkı sağlayacak. İlgili protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün katılımları ile ilimizde Bilimsel temele dayalı denetim, izleme ve inceleme faaliyetleri devam edecek.