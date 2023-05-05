Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde başlattığı Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kaba inşaat tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ‘Söz Muhittin Böcek Sözü’ diyerek vaat ettiği projeleri tek tek yerine getirirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seçim döneminde vaat etmediği projeleri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Güneş Mahallesi’nde yıllardır Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerine kavuşmayı bekleyen 211 hak sahibinin mağduriyeti gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 211 hak sahibine verilecek 335 konutu içeren ve 8 bloğun inşaatı büyük bir hızla sürüyor.

TİCARİ BÖLÜMDE İSKAN AŞAMASINA GELİNDİ

Proje kapsamından 8 bloktan oluşan konutların betonarme ve karkas imalatları tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü bloklarda duvar imalatları bitti. Kaba inşaatın tamamlandığı bölümlerde mekanik, elektrik ve ince işçilikler başladı. Ayrıca alan içinde yer alan 18 bölümden oluşan ticari blokta tüm imalatlar tamamlanarak, iskân aşamasına geldi.