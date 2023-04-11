Akhisar mahallesi Muhtarı Oktay Garip, "Mahallemiz Karalar yolundan geçmekte olan 620 Nolu Toplu Taşıma hattı güzergah değişikliği yapılarak eğitim Kampüsüne çıkması kısıtlanmış olup Köy içi Karalar yolu Sokaktan geçişi de iptal edilmiştir. Böylelikle Mahallemiz Palanga bölgesinde oturan vatandaşlar olarak çok fazla mağduriyet yaşamaktayız! Bu konunun acilen çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz! Ayrıca yeni çıkarılan 622 Nolu Toplu Taşıma Araçları da Karalar Mahallesinden hareket ederek yine Karalar yolundan direkt olarak Yenice köprülü kavşağına çıkmaktadır. Böylelikle Karalar Bölgesinde oturan vatandaşlarımız Akhisar Kapalı Pazar Alanına, Alışveriş merkezlerinin olduğu Akhisar Atatürk Caddesine gidememekte gitmek için kısa mesafeye 2 hat değiştirmek zorunda kalmaktadır. Üstelik İnegöl'e gittiğinde Şehirler arası Otobüs Terminalinden geçmeyip ingaz kavşağından Hastahaneye doğru gitmektedir. Vatandaşlarımız Şehirler arası seyahatlere çıkmakta, Belediyeye ve bankalara ulaşmakta zorlanmakta ulaşamamaktadır!

Bu konuda biz vatandaşlar olarak Otobüslerin 620 Palanga Karalar Yolu Sokaktan tekrar geçmesini, sefer sayısının arttırılmasını ve 622 Nolu hattın Akhisar Pazar alanına ile Atatürk Caddesine çıkmasını talep ediyoruz. "