Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, PTT şubesinin tam zamanlı hizmet vermesini talep etti.

Açıklama yapan Muhtar Garip, "Akhisar Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Akhisar PTT Şubesi 2020 yılından beri kısmı zamanlı eşi ve benzeri görülmemiş bir uygulamayla Salı ve Perşembe günleri çalışmaktadır. Akhisar Mahallesi Toplu Yerleşim yerinden kopuk olup çevresinde Huzur ve Baykoca Mahalleleri olmak üzere çevre köyleri ile birlikte birçok ilçe nüfusunun üstündedir! Yeni İnegöl olarak adlandırılan bölgemizde diğer birçok ATM ve diğer hizmetlerden yararlanma imkanı da yoktur! Bu sebeplerle Bölge Halkımız PTT ve diğer devlet hizmetlerinden yararlanamamakta özellikle yaşlılarımız mağdur olmaktadır. Bunun üzerine İnegöl PTT Merkez Müdürlüğü ile yaptığım görüşmede personel eksikliği bahane edilmekte yaptığımız gözlemlemelere göre de İnegöl PTT hizmetlerinde gerçekten Personel eksikliği olduğu kanaatindeyiz. Ancak Bursa da aynı nüfusta veya daha düşük nüfusta olan yerleşim yerinden kopuk Mahallelerde olan şubelerin tam hizmet vermekte olduğu da apaçık ortadadır. Bursa merkeze gittiğimizde hiçbir personel eksikliği olmadığını görmekteyiz. Artık İnegöl'e Bursa PTT Baş Müdürlüğü tarafından personel gönderilmediği kanaatine vardık. Bu konuda yetkililerden sesimizi duyarak Merkez ilçe olan İnegöl'e Yıldırım'da, Osmangazi'de, Nilüfer de ve diğer merkez ilçelerde verilen hizmetin verilmesini Akhisar PTT Şubesinin tam hizmet vermesini istiyoruz!" dedi.