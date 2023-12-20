İNG Akhisar Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafında yapılan açıklama şu şekilde;

“Bazı asılsız iddialara cevap verme gereği duyuyor olmamızdan dolayı bu basın açıklamasını yapmış bulunmaktayız. Bazı teknik heyetler spor kulübümüz ile anlaştıkları söylemleri gerçeği yansıtmadığını ve Akhisar spor kulübü yönetimi olarak henüz bu konuda karar vermiş değiliz asılsız ve gereksiz iddialara kimsenin inanmaması gerektiğini ve en sağlıklı bilginin en kısa sürede kulübümüzün yönetim kurulu tarafından açıklanacaktır.”