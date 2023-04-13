5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’nın Gebze Finali Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 5. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları’nın Gebze finalinde gençler birincilik için kıyasıya yarıştı.

Çeşitli ilk ve orta öğretim okullarından toplam 117 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen turnuva, 10 ayrı kategoride değerlendirildi.

Yarışmada her kategoriden birinci seçildi. Birincilik kazanan öğrencilere ise başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Gebze finaline katılan öğrencileri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençleri tebrik ederek başarılarının daim olması temennisinde bulundu. Turnuva son bölümünde tüm öğrenci ve hakemlere ise katılım belgeleri takdim edildi.