Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan yola çıkarak tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Tekirdağ’ın giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu.

Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. Tekirdağ - İstanbul yolundaki trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.