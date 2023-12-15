İstanbul’un önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Akmerkez, Saha Kurumsal Yönetim tarafından 9,48 notuna layık görüldü.

Akmerkez’in 30 yılı aşkın deneyimi ve yönetimi, Türkiye’nin önde gelen derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş tarafından değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre, AVM’nin kurumsal yönetim derecelendirmesi, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu tarafından daha da yükseltilerek 10 üzerinden 9,48 (94,81) olarak güncellendi. Derecelendirme notu, Ekim ayında “pay başına en yüksek temettü ödeyen GYO” ödülünü kazanan Akmerkez GYO’nun kurumsal yönetimde sergilediği üst düzey performansı ve etik ilkelerle uyumunu bir kez daha ortaya koydu.

“Köklü değişimin öncüsü olduk”

Akmerkez Genel Müdürü Hakan Tümkaya, yaptığı açıklamada, “Akmerkez olarak 30 yıl boyunca alışveriş alışkanlıklarındaki köklü değişimin öncüsü olduk. Bünyemizde barındırdığımız seçkin marka ve mağazalar, ulaşım kolaylığı, alışveriş, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla keyifli deneyimlerin adresi olmaya devam ediyoruz. Güncellenen derecelendirme notuyla birlikte, Akmerkez’in kurumsal yönetimdeki üstün performansı ve etik ilkelerle olan uyumu bir kez daha vurgulanmış bulunuyor. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş’nin değerlendirmesi, şirketimizin özverili çabalarının ve titiz yönetiminin bir yansımasıdır. Kurumsal derecelendirme notumuz, AVM’nin sağlam kurumsal yapılanmasıyla birlikte, yönetimdeki sürekli gelişimi ve şeffaflığı vurguluyor. Şirket olarak, sürekli olarak yüksek standartları korumak, kurumsal yönetim ve etik değerlere bağlı kalmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Hakan Tümkaya, değerlendirme notunun motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu derecelendirmenin şirketin özverili çabalarının ve titiz yönetiminin bir yansıması olduğunu ifade etti. Kurumsal kültürlerinin temel taşları olan dürüstlük, güven, sorumluluk bilinci ve haklara saygı ilkelerine olan bağlılıklarını sürdürme kararlılıklarını vurgulayan Tümkaya, “Akmerkez GYO A.Ş.’nin çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler, bayiler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde üstün performans sergileyerek kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılıklarını sürdürmeye gelecekte de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Rekabet avantajı sağlıyoruz”

AVM’nin 30 yıl boyunca gösterdiği özveri ve misafir memnuniyetine verilen önemle bir yaşam merkezi haline geldiğini vurgulayan Tümkaya, “Markalarımıza sunduğumuz üretici pazarlama fırsatları, geniş müşteri kitlesi ve değişen tüketici ihtiyaç ve davranışlarına göre yenilenen mağaza deneyimleri ile iş ortaklarımıza rekabet avantajı sağlıyoruz. 30 yılın ardından gelecek yıllarda da sürdürülebilirlik, teknolojik yenilikler ve müşteri deneyiminin daha da geliştirilebilir alanlarına odaklanarak, beklentileri aşan bir hizmet sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Misafirlerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz”

Hakan Tümkaya, gelecek yıllara dair planlamalarda, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve herkesi kucaklayan marka çeşitliliği gibi stratejik unsurlara vurgu yaparak bu alanlardaki bağlılıklarını güçlendireceklerini belirtti. Tümkaya, sürdürülebilirlikte çevresel sorumlulukları gözeterek yeşil teknolojilere yatırım yapacaklarını, dijitalleşme ile müşteri deneyimini artıracaklarını ve geniş marka çeşitliliği ile herkesi hedefleyeceklerini ifade etti. Akmerkez ailesini daha da büyütmeyi ve her misafirin Akmerkez’i kendi evi gibi hissetmesini amaçladıklarını belirten Tümkaya, “AVM olarak, 30 yıl boyunca gönüllerinde yer edindiğimiz misafirlerimize olduğu kadar, birlikte büyümek vizyonumuzu paylaşan iş ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.