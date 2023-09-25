Akmerkez, 25-30 Eylül tarihleri arasında tüm ziyaretçilerini Tasarım Pazarı’nda birbirinden farklı ürünleri keşfetmeye davet ediyor.

Akmerkez, etkinlik alanında kurulacak stantlarda birbirinden özel markaları alışveriş tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Tasarım Pazarı’nda sevilen butiklerin ve yerel üreticilerin özgün tasarım ürünleri 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Tasarım Pazarı’nda mücevherden çantaya, aksesuardan giyime kadar çeşitli kategorilerden ürünler yer alacak. Farklı konseptlerden göz alıcı ürünlerin yer alacağı Tasarım Pazarı, 6 gün boyunca Akmerkez’de açık olacak.